Zu einem schweren Autounfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kurz vor Bornhausen.

Nach Beobachter-Information kam eine 30-jährige Frau aus dem Landkreis Hildesheim aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in einem Maisfeld. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die junge Frau aus ihrem Fahrzeug. Anschließend wurde sie vom Notarzt versorgt und in die Asklepios Kliniken nach Seesen gebracht. An dem Auto, ein schwarzer Fiat, entstand Totalschaden.