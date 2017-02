Turnhalle war ein „Narrenschiff“

Stadtteil Bornhausen im Faschingsfieber / Auch der „Nachwuchs“ kam auf seine Kosten

Ein ganzes Faschings-Wochenende stand der Seesener Stadtteil Bornhausen wieder mal restlos unter dem simpel wie einleuchtenden Motto: „Hauptsache ihr habt Spaß!“

In der von vielen fleißigen Helfern wie immer liebevoll zum Festsaal umfunktionierten Turnhalle fühlten sich denn sowohl die großen Närrinnen und Narren am Sonnabend, als auch der „Jecken-Nachwuchs“ am Sonntag mehr als wohl. Überall waren nur strahlende Gesichter und tolle Kostüme zu sehen. „Wir sind mit der Veranstaltung sehr zufrieden“, sagte Frank Langer, 1. Vorsitzender des MTV Bornhausen, konnte er doch an beiden Tagen ein volles „Narrenhaus“ begrüßen.Ob Indianer, Cowboys, Sträflinge und Polizisten, Hexen oder Elfen – alle hatten beim närrischen Treiben jede Menge Spaß. Spaß stand denn auch im Vordergrund, zumal „The Funnies“, die Braunschweiger Tanz- und Showband, mit einer bunten Mischung aus Evergreens, Schlagern, neuer deutscher Welle, Rock und Pop kräftig einheizte und auf der Tanzfläche stets für dichtes Gedränge sorgte. Natürlich war auch die Theke immer bestens besucht. Für Glücksmomente bei den freudestrahlenden fünf Gewinnern sorgte noch die gut bestückte Tombola sowie die Prämierung der besten zwei Kostüme. Das bunt maskierte „Narrenvolk“ feierte fröhlich und ausgelassen, aber ohne über die Stränge zu schlagen. Mitternacht war lange vorüber, als die Wogen der Stimmung immer noch überschwappten.Das fleißige Helferteam des MTV Bornhausen musste am Sonntagvormittag aber schon wieder aktiv sein, um die Turnhalle für die Nachwuchsnarren „auf Vordermann“ zu bringen. Pünktlich um 14.59 Uhr öffneten dann die kleinen Närrinnen und Narren ihr Stimmungsfass.Mit einer bunten Mischung aus Mannschafts- und Staffelspielen kam bei der „Rasselbande“ selbstverständlich auch die Bewegung nicht zu kurz. Und während der Nachwuchs über die Tanzfläche tobte, hielt das Thekenpersonal Kaffee und Kuchen für die Eltern und Großeltern bereit. Am Schluss waren sich alle – Teilnehmer und Veranstalter – einig, auch im kommenden Jahr soll in Bornhausen wieder die „Fünfte Jahreszeit“ eingeläutet werden.