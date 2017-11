Als der Schulweg noch zu Fuß zurückgelegt werden musste

Bornumer Grundschüler feiern 50 Jahre nach ihrer Schulentlassung ein Wiedersehen

Ein halbes Jahrhundert ist seit ihrer Entlassung aus der Grundschule Bornum vergangen. Da gab es für die 20 ehemaligen Schüler, die zu dem Ehemaligentreffen gekommen waren, natürlich allerhand zu erzählen. Doch zum Auftakt stand erst einmal ein Abstecher in die alte Wirkungsstätte auf dem Programm. Schulleiterin Manuela Timmermann hatte die Erlaubnis für den Besuch gegeben. Niemand konnte sich so recht vorstellen, dass man damals auf solch kleinen Stühlen gesessen hat.Zu den Erinnerungen zählt, dass die gemeinsame Zeit im April 1958 mit der Einschulung begann: 32 Kinder aus Bornum übten Mathematik, Lesen und Schreiben in ihrem Heimatort, elf Jungen und Mädchen aus Ortshausen und Jerze lernten in der Volksschule Ortshausen. Die sechs Kinder aus Jerze mussten damals noch zu Fuß bei Wind und Wetter die zwei Kilometer nach Ortshausen zurücklegen. Im sechsten Jahrgang wurden die beiden Klassen aus Ortshausen und Bornum zusammengelegt. Ab sofort besuchten sie in einer Klasse die Bornumer Schule. Auch den Schülern aus Ortshausen blieb keine andere Möglichkeit, entweder zu Fuß oder mit dem Rad in Richtung Bornum zu starten. Zwischen den Schülern entstanden schon bald ortsübergreifende Freundschaften. 1963 wurde an der Volksschule erstmalig Englisch auf freiwilliger Basis unterrichtet. Noch in Erinnerung sind die einwöchigen Reisen nach Barsinghausen in das Ausbildungsheim des Niedersächsischen Fußballbundes geblieben.Nach der Schule mussten einige wegen Ausbildung, Beruf und Familie Bornum, Jerze oder Ortshausen verlassen. Trotzdem blieben fast alle der Heimat verbunden. Nur einer lebt in München, die anderen im Umkreis von maximal 60 Kilometern. Ein gemütlicher Abend im VfR-Heim am Sportplatz mit dem ehemaligen Klassenlehrer Heinz von den Berg, bei dem natürlich die eine oder andere Anekdote auf den Tisch kam, rundete das Jubiläums-Klassentreffen ab. In fünf Jahren gibt es ein Wiedersehen.