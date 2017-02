Auch ohne den Chef läuft es rund

Feuerwehr Bornum: Gute Jugendarbeit, nur der Musikzug hat Probleme

Ohne den erkrankten Ortsbrandmeister Frank Hoffmeister musste die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Bornum abgehalten werden. Sein Stellvertreter Kay Dera brachte die Veranstaltung aber ebenso souverän über die Bühne. Er berichtete von 43 Einsätzen im abgelaufenen Jahr, ganze zehn mehr als in 2015. Darunter waren 30 Brandeinsätze und zehn technische Hilfeleistungen. Bei den drei mehrstündigen Einsätzen der Firma Kedenburg in Schlewecke kam auch der Schlauchanhänger mit 500 Meter Schlauchmaterial zum Einsatz. „Einige der fremden Feuerwehrkameraden waren erstaunt, dass wir so etwas haben und wie einfach das Verlegen damit geht“, berichtete Dera. Immer häufiger komme auch die Meldung „Rauchmelder hat ausgelöst“, wobei dabei auch öfter einfach nur die Batterien leer sind.