Axel Busekrus ist neuer CdN-Vorsitzender

Langjähriger Vorsitzender Lothar Kramer verstorben / Fliesen am Tretbecken schon wieder aufgeplatzt

Für den Club der Naturfreunde Bornum endete das Jahr 2016 mit einer traurigen Nachricht:

Ihr langjähriger und sehr engagierter Vorsitzender Lothar Kramer verstarb. Daher musste der Posten während der am vergangenen Wochenende durchgeführten Jahreshauptversammlung neu besetzt werden. Der Stellvertreter Axel Busekrus wurde von den Mitgliedern gewählt, seinen Platz nahm Petra Sonnenrein ein.Busekrus berichtete von einem gut gelaufenen Jahr. Bei diversen Arbeitseinsätzen wurden die Bänke gestrichen und erneuert. Nachdem Teile des vereinseigenen Gebietes an die Stadt abgegeben wurden, muss „nur“ noch die Fläche rund um das Vereinsheim gepflegt werden (der „Beobachter“ berichtete). Allerdings hat sich der CdN dazu bereiterklärt, einige der Sitzgruppen am nebenan gelegenen Wald-Spielplatz weiter zu pflegen, um den dortigen Treffpunkt weiter attraktiv zu erhalten. „Die Stadt hätte die Bänke sonst abgebaut“, erklärt der neue Vorsitzende.Den gesamten Artikel lesen Sie in der gedruckten „Beobachter"-Ausgabe vom 10. Mrz 2017.