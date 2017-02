Ein gutes Jahr für den MTV Bornum

Mitgliederzahl so hoch wie noch nie / Vorstand komplett wiedergewählt

„Es war ein gutes Jahr 2016“, zog Hagen Popowski, Vorsitzender des MTV Bornum am vergangenen Freitag während der Jahreshauptversammlung des Vereins ein positives Fazit. Mit einem Zuwachs von rund 25 Mitgliedern hat der MTV nun 304 Mitglieder - so viele wie noch nie in seiner 121-jährigen Geschichte. „Das Einzugsgebiet ist nicht nur Bornum, sondern der gesamte Ambergau. Viele wissen gar nicht, was wir für ein großes Angebot haben“, so Popowski. Das stellte auch Ortsbürgermeister Ralf Marten in seinem Grußwort heraus: „Wer hier nichts findet, ist selber schuld!“ Er freue sich, dass sich der Verein so sehr in den Ort mit einbringe.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Print-Ausgabe vom 20. Februar 2017.