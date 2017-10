Gründerpokal bleibt nun in Bornum

Jubel bei der Jugendfeuerwehr Bornum/Ilde: Nach dem dritten Sieg in Folge dürfen sie den Pott behalten / Neue Stifter gibt es bereits

Die Jugendfeuerwehr Bornum/Ilde hat es geschafft: Beim Gründerpokalwettbewerb dürfen die jungen Leute nach dem dritten Sieg in Folge die Trophäe für immer behalten. Als Ildes Ortsbrandmeister Volker Klawitter das Ergebnis verkündete, war der Jubel beim Feuerwehrnachwuchs aus den beiden Ortschaften nicht mehr zu bremsen.Das emsige Üben in den vergangenen Wochen hatte sich gelohnt. „Auch für mich geht mit dem Sieg ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Trophäe bekommt natürlich einen Ehrenplatz“, freut sich der Ortsbrandmeister, der gemeinsam mit Jugendfeuerwehrwart Volker Thüne einen neuen Pott stiftet. Den letzten hatte Ortsvorsteher Karl-Heinz Hodur zur Verfügung gestellt.Der Wettstreit hat eine jahrzehntelange Tradition. Das Kräftemessen der Jugendabteilungen aus dem Stadtgebiet von Bockenem wurde 1984 zum 25. Geburtstag der Jugendfeuerwehr Ilde ins Leben gerufen. Der Feuerwehrnachwuchs kommt aus einem ganz bestimmten Grund besonders gerne zum Saisonabschluss nach Ilde. Schließlich ist bei keinem anderen offiziellen Kräftemessen Wasser mit im Spiel. Deshalb bereiten sich die Jungen und Mädchen natürlich besonders intensiv auf diesen Tag vor.Die Aufgabe bestand zunächst darin, eine lange Wegstrecke aufzubauen und drei C-Schläuche am Verteiler anzuschließen. Sekunden später zischte bereits das Wasser aus den Rohren. Nach dem Umspritzen von drei Klappen verlängerten die Akteure die Strecke noch um eine weitere Länge. Nun galt es, eine riesige Tonne zu befüllen. Nachdem die Hupe ertönte, blieb die Stoppuhr stehen. Die Gruppe Bornum/Ilde I holte sich souverän den ersten Platz. Platz zwei ging an die Jugendfeuerwehr Hary/Störy/Bönnien. Den dritten Platz verbuchte die zweite Gruppe aus Bockenem.Die weiteren Platzierungen: 4. Bockenem I, 5. Bornum/Ilde II, 6. Werder/Schlewecke/ Volkersheim. Besonders freuten sich die Initiatoren darüber, dass zahlreiche Gäste die jungen Leute angefeuert haben. Nach Abschluss der Wettbewerbssaison verlagern sich nun die Aktivitäten der Nachwuchsabteilungen in die Feuerwehrhäuser.