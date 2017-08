Sanierung der K331/K332 beginnt

Die Erneuerung der Fahrbahn zwischen Bornum und Königsdahlum wird voraussichtlich am kommenden Montag, 28. August beginnen. Dazu sind auch einige Sperrungen notwendig. In der kommenden Woche wird der 1. Bauabschnitt zwischen Königsdahlum und dem Knick in Richtung Bornum (an der Brunnenanlage, Beginn der K 329) zum Einbau der Asphaltschichten voll gesperrt. In den darauffolgenden beiden Wochen (4. bis 15. September) wird der 2. Bauabschnitt vom Knick der K 331 bis Bornum (Einmündung der Werkstraße vor der Nette-Brücke), zum Einbau der Asphaltschichten ebenfalls voll gesperrt. Anschließend sind vom 18. bis 30. September halbseitige Sperrungen in Abschnitten von bis zu 100 Metern geplant, um Arbeiten an den Banketten und für Markierungen durchzuführen. Die Umleitungen werden ausgeschildert sein, diese erfolgen über Bockenem beziehungsweise Rhüden. Kostenträger der Maßnahme ist der Landkreis Hildesheim. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, daher bittet der Landkreis alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.