Schwerer Unfall auf der A7 bei Rhüden

Psychische Erkrankung beim Fahrer

In den späten Abendstunden kam es auf der Autobahn 7, zirka 1500 Meter vor der Anschlussstelle Rhüden in Fahrtrichtung Kassel, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Bremer befuhr mit seinem Auto den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Aufgrund einer psychischen Erkrankung fühlte er sich in seinem Auto vermeintlich verfolgt. Um der gefühlten Verfolgung zu entkommen, musste er die Autobahn sofort verlassen. Dabei bog er mit seinem Fahrzeug von der Autobahn nach rechts ab, obwohl dort keine Ausfahrt vorhanden war. Durch eine Lücke in der Außenschutzplanke verließ er die Fahrbahn. Dort beschädigte er die ins Erdreich eingelassene Schutzplanke und etwa 50 Meter Wildschutzzaun. Auf dem angrenzenden Feld überschlug sich der Pkw und kam rund 150 Meter weiter entgegengesetzt zur Fahrtrichtung unterhalb der Autobahn zum Stehen. Beim Überschlag rissen mehrere Fahrzeugteile ab und die Airbags lösten aus. Am Auto entstand Totalschaden. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer glücklicherweise nur leicht. Er wurde mit dem RTW aus Bockenem ins Krankenhaus nach Seesen gebracht. Dort musste er zur Beobachtung über Nacht verbleiben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.