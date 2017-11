Angreifer hatte es auf frische Pizza abgesehen

Am vergangenen Montag gegen 17 Uhr kam es am Zellbach, Ecke Klepperberg, in Clausthal-Zellerfeld, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem unbekannten Täter. Überfallartig, so das Opfer, habe der männliche Täter den Jugendlichen auf dem Gehweg angegriffen und von ihm die Herausgabe einer frisch gebackenen Pizza gefordert. Um seiner unmissverständlichen Forderung Nachdruck zu verleihen sei der Jugendliche im Verlauf des Angriffes vom Täter bedroht und geschlagen worden.

Der Jugendliche habe im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung den Täter abwehren können, welcher daraufhin von der weiteren Tatbegehung abließ und flüchtete. Der Jugendliche wurde durch die Attacke leicht verletzt und zu einem späteren Zeitpunkt ärztlich behandelt. Der etwa 30 Jahre alte und 185 Zentimeter große Täter sprach Deutsch und sei zur Vorfallzeit mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Polizeikommissariat Oberharz ist zu erreichen unter der Telefonnummer (05323) 94110-0.