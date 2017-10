Rettungskräfte werden genötigt

Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Linienbus. Da zu vermuten war, dass es hier Verletzte gab, hielten die Sanitäter neben dem Bus auf der Gegenfahrbahn an. Zur Nachfrage schalteten sie lediglich das Einsatzhorn aus. Das Blaulicht blieb weiterhin an. Als geklärt war, dass es keine Verletzte gab, wollten die Rettungskräfte ihre Fahrt fortsetzen. Dies war jedoch nicht möglich, da der Fahrer eines Opel Corsa, der sich auf der Gegenfahrbahn der Unfallstelle genähert hatte, keine Anstalten machte, sein Fahrzeug zurückzusetzen. Trotz entsprechender Gesten des Fahrers des Rettungswagens blieb er stehen und verlangte stattdessen seinerseits mittels Gesten, dass der Rettungswagen zurückfahren sollte. Erst nach einiger Zeit setzte er sein Fahrzeug versetzt vor den Bus zurück. Als der Fahrer des Rettungswagens nunanfuhr, fuhr der Fahrer des Opel Corsa ein Stück weit an, sodass der Sanitäter wieder bremsen musste. Gleichzeitig zeigte der Opel-Fahrer den Rettungskräften gestenhaft einen Vogel. Letztlich konnten die Rettungskräfte mit einiger Verzögerung die Einsatzfahrt fortsetzen. Der Vorfall wurde von den Rettungskräften nach dem Notfalleinsatz bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld angezeigt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers laufen.