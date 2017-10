Vorbereitungen für das Wintersemester 2017/18 laufen

Noch können sich neue Studierende an der TU einschreiben

Im Studienzentrum gibt es viel zu tun. Bachelor-Studierende können sich noch bis zum 15. Oktober einschreiben, für Master-Studierende endet diese Frist bereits am 1. Oktober. Als Willkommensgruß erhalten alle neuen Harzer Studierenden eine TUC-Start-Tasche, wovon derzeit Hunderte gepackt werden.„Die TU steht für die andere, die persönliche Art zu studieren. Überfüllte Hörsäle gibt es bei uns nicht, wir pflegen aus Überzeugung die individuelle Betreuung“, so Professor Thomas Hanschke. Nach den Worten des Universitätspräsidenten spiegelt sich der Erfolg regelmäßig in Spitzenplätzen bei Rankings wider. Ein Studium in Clausthal sei gut für die Karriere, wie zahlreiche TU-Absolventen an der Spitze von Wirtschaftsunternehmen zeigten.Im Wintersemester kommt ein neuer Studiengang hinzu: Wirtschafts- und Technomathematik. Während ihrer akademischen Ausbildung können sich die Studierenden in dem sechssemestrigen, anwendungsorientierten Bachelor-Studiengang an Forschungsprojekten der mathematischen Arbeitsgruppen beteiligen. Allen Studienanfängern steht vom 16. bis 20. Oktober die Orientierungsphase bevor. Die Erstsemester lernen in dieser Woche die Uni und das Umfeld kennen, erste Kontakte werden geknüpft und Freunde gefunden. Begleitet wird der Auftakt zum neuen Lebensabschnitt von Tutoren, den sogenannten Bärchenführern. Noch vor der Orientierungsphase können die neuen Studierenden ab Mittwoch, 4. Oktober, den Vorkurs Mathematik besuchen. Ziel ist es, die schulischen Vorkenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen und so den Einstieg ins Studium zu erleichtern.Eine kleine Einstiegshilfe ist auch die TUC-Start-Tasche. Rund 600 davon werden derzeit von fleißigen Helfern wie Maschinenbau-Student Marcel Dossou gepackt. Darin befinden sich nützliche Informationen und „Give Aways“ von Clausthaler Unternehmen und Sponsoren. Im Rahmen der TUC-Start-Messe am Mittwoch, 18. Oktober, die unter dem Motto „Die Universität stellt sich vor“ stattfindet, werden diese Taschen ebenfalls ausgegeben. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr präsentieren sich dann in der Aula Academica die Service- und Zentralen Einrichtungen der TU Clausthal sowie das Studentenwerk und studentische Vereinigungen.Die Lehrveranstaltungen des neuen Semesters beginnen dann für alle Studierenden am Montag, 23. Oktober.