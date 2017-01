Osterfeuer, Dorffest und Adventsausschank

Alle Termine in Dannhausen für das Jahr 2017

Harald Hausmann, Ortsvorsteher des Bad Gandersheimer Ortsteils Dannhausen, hat zu Beginn des neuen Jahres die Termine für 2017 bekannt gegeben.

Das Jahr beginnt in Dannhausen traditionell mit der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, diese Versammlung findet am Sonnabend 7. Januar, statt. Am Montag, 9. Januar geht es dann weiter mit der Abholung der Weihnachtsbäume ab zirka 18 Uhr. Über eine kleine Spende würden sich die Brandschützer wie immer freuen.Am Sonnabend, 14. Januar, findet dann die diesjährige Generalversammlung des Männergesangvereins Concordia statt und am Freitag, 27. Januar, die des Bürger-und DGH-Trägervereins. Daraufhin folgt die Grünkohlwanderung des Dorfes, welche von der Feuerwehr ausgerichtet wird. Die Wanderung ist für Sonnabend, 18. Februar, geplant. Am Ende des Monats, genauer gesagt am 28. Februar, wird es bunt, dann ist der Faschingsumzug durch das Dorf vorgesehen.Der Weltgebetstag findet am 3. März statt und am 4. März beginnt der Kinder-Weltgebetstag in Herrhausen.Im April wird wieder zum Osterfeuer eingeladen, das dieses Jahr am Ostersonntag, 16. April, entzündet wird.. Am 7. Mai folgt die Konfirmation in der St. Martins-Kirche.Für den 18. Juni ist außerdem ein musikalischer Gottesdienst angesetzt, im Anschluss gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen. Am 16. Juli findet eine Jubiläumskonfirmation statt. Einen Monat später wird in Dannhausen das Dorffest gefeiert, das vom Bürgerverein organisiert wird. Es ist für den 19. August geplant. Zum Ende des Jahres 2017, am 9. Dezember, findet die traditionelle Senioren-Weihnachtsfeier statt und am Sonnabend, 16. Dezember, soll es wieder einen Gottesdienst mit anschließendem Adventsausschank geben.