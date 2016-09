Der Vorverkauf hat begonnen

Oktoberfest beim SV Engelade / Bilderlahe / Volkstümliches Blasorchester mit dabei

Der SV Engelade / Bilderlahe veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein traditionelles Oktoberfest.

Das zwölfte bayerische Fest soll am Sonnabend, 15. Oktober, in den Räumlichkeiten des Engeläder Dorfgemeinschaftshauses durchgeführt werden.Für die musikalische Unterhaltung wird zunächst wieder das „Volkstümliches Blasorchester“ des MTV Bornhausen sorgen. Nach dem Orchesterauftritt wird das Delta DJ-Team die Partygäste weiter mit Tanzmusik versorgen. Neben der zünftigen Musik dürfen natürlich auch die für den Gaumenschmaus bayerischen Köstlichkeiten nicht fehlen. Hier werden die zum Fest passenden Spezialitäten, Haxe, Weißwurst und ein Krustenbraten, serviert.Auch das Oktoberfestbier wird frisch aus dem Zapfhahn fließen. Für das Essen muss im Vorfeld eine Voranmeldung getätigt werden. Der Eintritt für dieses Oktoberfest beläuft sich auf 10 Euro. Die Feierlichkeit beginnt um 19 Uhr. Einlass ins Dorfgemeinschaftshaus in Engelade ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf unter den Telefonnummern (05381) 1749, (05381) 46558 oder (05381) 46071.