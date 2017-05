Gelungener Maibock-Anstich

Feuerwehr und Gesangverein hatten in Engelade wieder gemeinsam eingeladen

Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Die Engeläder Brandschützer unter der Regie von Ortsbrandmeister Tino Koerver und der Männergesangverein mit 1. Vorsitzenden Dieter Zehrt veranstalteten gemeinsam den schon traditionellen Maibockanstich. Die Veranstaltung hat sich über die Jahre zu einem festen und vor allem beliebten Bestandteil des örtlichen Veranstaltungskalenders entwickelt. Und so trafen sich bei schönem Wetter pünktlich ab 19 Uhr wieder zahlreiche Gäste, um rund ums Gerätehaus bei süffigen Mai-Urbock, Fischbrötchen und Köstlichkeiten vom Grill den „Wonnemonat“ Mai zu begrüßen.Zur insgesamt guten Stimmung trugen natürlich auch wieder die Lieder des Männergesangvereins bei, welche traditionsgemäß zu Beginn vorgetragen wurden. Der Abend wurde so mal wieder zu einer rundum gelungenen Veranstaltung, die erst weit nach Mitternacht zu Ende ging.