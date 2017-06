Mini-Jeeps, Simulator und Höhenluft

Viele Infos beim 2. Verkehrssicherheits- und Feuerschutztag am 11. Juni in Engelade

„Effektive Verkehrssicherheit und wirksamen Feuerschutz durch Attraktivität und Aktualität“ war der Leitgedanke, dem sich die Freiwillige Feuerwehr Engelade und die Aktiven der Verkehrswacht Seesen-Langelsheim-Lutter unter der Schirmherrschaft des Ortsrates Engelade vor zwei Jahren verschrieben hatten.

Zu Beginn des Jahres 2015 war die Idee geboren und im Juli desselben Jahres mit dem 1. Verkehrssicherheits- und Feuerschutztag in Engelade umgesetzt worden.

„Der Erfolg dieser Pilotveranstaltung hat uns seinerzeit verdeutlicht, welchen großen Stellenwert das Sicherheitsbedürfnis - ob subjektiv oder objektiv – in der heutigen Zeit einnimmt“, konstatierte Engelades Ortsbürgermeister Patrick Kriener seinerzeit im Nachgang zur damaligen Veranstaltung. „Und dies war nicht zuletzt Motivation für eine weitere Gestaltung und Ausrichtung eines solchen Events“, führte Kriener, mittlerweile auch Verkehrswachtvorsitzender, weiter aus.



Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Print-Ausgabe vom 6. Juni 2017.