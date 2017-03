Perfekter Start in den Frühling

1. Nordharzklasse: SV Engelade/Bilderlahe meldet sich mit Sieg beim Spitzenreiter zurück

Der SV Engelade/Bilderlahe startete am Sonntagnachmittag mit einem Sieg beim Spitzenreiter ins neue Fußballjahr. Dabei drehte die Elf von Trainer Charfi Mekadmi die Partie und gewann mit 2:1 Toren beim TuS Clausthal-Zellerfeld.Besser hätten die Schwarz-Weißen nicht ins neue Fußballjahr starten können, denn einen 0:1-Pausenrückstand konnten sie nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang in einen 2:1-Auswärtssieg umwandeln. Dabei feierte Neuzugang Engin Cankur einen gelungenen Einstand im Tor der Schwarz-Weißen und hatte großen Anteil am Erfolg. Die Treffer zum Sieg der Gäste erzielten Jonas Ziegenbein (67.) und Denis Sejdinovic (86.).Schwerer hätte die Aufgabe zum Rückrundenstart für den SV Engelade/Bilderlahe nicht sein können, denn die Schwarz-Weißen mussten zum Tabellenführer TuS Clausthal-Zellerfeld reisen. Gegen diesen Gegner hatte man im Hinspiel in letzter Minute daheim mit 3:4 Toren verloren. Im Gegensatz zum SVE/B konnten die Oberharzer in der Vorwoche schon ein Spiel austragen und siegten mit 5:3 bei der SG Altenau/Buntenbock. Besonders im ersten Durchgang merkte man den Gästen doch die mangelnde Spielpraxis an.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Print-Ausgabe vom 15. März 2017.