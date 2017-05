An vier Tagen werden drei Jubiläen gefeiert

Vom 16. bis 19. Juni findet in Gittelde wieder das Schützen, Volks- und Junggesellenfest statt

Da das Schützen-, Volks- und Junggesellenfest Gittelde/Teichhütte nur alle drei Jahre stattfindet, versteht es sich quasi von selbst, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet sein wird.

Diesmal können jedoch zudem gleich drei Jubiläen gefeiert werden. Zum einen kann die Schützengesellschaft in diesem Jahr auf 525 Jahre zurückblicken und zum anderen feiert die Jungschützenabteilung ihr 40-jähriges Bestehen. Darüber hinaus besteht die Freundschaft zur Bundesmusikkapelle Bruckhäusl/ Tirol seit 30 Jahren.Drei Gründe, die im Juni auf dem Schützenfestplatz für vier tolle Tage sorgen sollen. Das Schützenfest beginnt am Freitag, 16. Juni, und endet am Montag, 19. Juni. Auftakt und einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten wird der Zapfenstreich sein, der am Freitag um 18.40 Uhr auf dem Sportplatz stattfinden wird und zu dem die amtierenden Könige abgeholt werden und die Bundesmusikkapelle aufspielen wird. Um 20 Uhr findet die Eröffnung mit der Bundesmusikkapelle im Zelt statt, mit anschließender Tanzmusik mit dem Duo Madison, die Modernes, Pop-Rock, Schlager und Alpenrock präsentieren werden. An dem Abend findet auch die Siegerehrung des Firmen-, Vereine-, Institutionen- und Familien-Schließens statt.Die Höhepunkte am Sonnabend werden das Platzkonzert der Bundesmusikkapelle um 10.30 Uhr vor dem Kiosk in der Planstraße und ab 14 Uhr der Festumzug sein, der in der Neustadt startet, es schließt sich ein Kinderfest im Kindergarten Gittelde an. Beim abendlichen Schützenball wird die Madison Eventband aufspielen. Nach dem Zeltgottesdienst und dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag, beginnt um 13.30 Uhr die Proklamation der neuen Schützenmajestäten. Den Königsball am Abend bestreitet Live Entertainment mit Sven Winkel und Friends.Krönender Abschluss am Montag wird der Junggesellenumzug und der Ausklang ab 17 Uhr mit Stimmungsmusik vom DJ sein. Im Grunde fängt man mit den Vorbereitungen bereits nach dem zurückliegenden Schützenfest an, so die 1. Vorsitzende, Sandra Otte. Das Gittelder Schützenfest findet alle drei Jahre immer an dem letzten Wochenende vor den Sommerferien statt. Da die Ferien in diesem Jahr auch noch sehr früh liegen und sich im Umkreis zahlreiche Veranstaltungen häufen, habe das Schützenfestteam, bestehend aus dem Vorstand, dem Schützenmajor, den Schützenmeistern und den Schützenfähnrichen, einige Arbeit gehabt, einen Zeltwirt mit Bewirtung und Schausteller zu engagieren.Anlässlich des Jubiläums hat die Schützengesellschaft in diesem Jahr auch eine Jubiläumsnadel aufgelegt, die ebenso wie die Festschrift als Erinnerung käuflich erworben werden kann. Mit der Festschrift wird die Chronik vom 500-jährigen Jubiläum fortgeschrieben, so Sandra Otte. Alle Ereignisse der vergangenen 25 Jahre, angefangen beim Bau des Schützenhauses, über die Aufstellungen der Könige und Vorstände, bis hin zur kürzlich eingeweihten neuen digitalen Schießstandanlage seien darin aufgenommen.Die Vorverkaufsstellen für das viertägige Schützenfest in Gittelde befinden sich in Lücks’ Laden (Planstraße 7), St.-Barbara-Apotheke (Planstraße 18) und im Schützenhaus (Am Sportzentrum 3). Anfang Juni findet außerdem noch ein Haus-Verkauf statt. Zudem können Karten beim Schützenfestteam oder zu den Öffnungszeiten im Schützenhaus erworben werden unter der Telefonnummer 0175- 3480362.Preise der Veranstaltungen:Freitag: Eröffnungsabend 4 EuroSonnabend: Schützenball 6 EuroSonntag: Königsball 5 EuroMontag: Junggesellenfest freiDauerkarte: 12 EuroFrühstückskarte Sonntag: 7 Euro