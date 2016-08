Bahnübergänge werden umgestaltet

Deutsche Bahn modernisiert das Stellwerk am Gittelder Bahnhof / Nicht die einzigen Arbeiten

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Feuerschutzausschusses am vergangenen Dienstag hatte die Deutsche Bahn (DB) Gelegenheit, ihre Umbau- und Modernisierungsvorhaben am Bahnhof Gittelde vorzustellen.

Im Zuge der Umstellung auf ein digitales Stellwerk sollen auch die beiden Bahnübergänge umgebaut werden. Über die einzelnen Maßnahmen informierte Dipl.-Ing. Lars Taube, Arbeitsgebietsleiter Anlagenplanung Regionalnetze Nord, die Ausschussmitglieder im Windhausener Rathaus. Momentan befände man sich noch in der Entwurfsplanung, so Taube. Was den Bahnübergang in der Nähe der Firma Galke anginge, werde dort ein Übergang mit einer Fahrspurtrennung erfolgen. Des Weiteren soll die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend über den Übergang und auch dahinter nach links mit einer abknickenden Vorfahrt versehen werden. Die Schrankenanlage wird durch Halbschranken ersetzt. Durch die moderne Technik sollen die Schließzeiten der Schranken jedoch wesentlich kürzer sein, als es bisher der Fall sei, so Taube weiter. Jedoch müssen dann bei geschlossenen Schranken die Verkehrsteilnehmer aus beiden Richtungen halten. Für diejenigen, die aus Richtung Gittelde kommen, werde zusätzlich zu einem Lichtsignal auch noch eine Schranke angebracht werden.Den gesamten Artikel lesen Sie in der geruckten Ausgabe vom 18. August.