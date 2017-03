DLRG-Jahresbeitrag steigt leicht

Die Mitglieder stimmten auf der Jahreshauptversammlung für eine Erhöhung der Beiträge ab 2018

Mit einer Gegenstimme verabschiedete die Mitgliederversammlung der DLRG Ortsgruppe Westharz auf ihrer Jahreshauptversammlung am Sonnabend den Antrag des Vorstandes, die Mitgliedsbeiträge ab 2018 in jeder Kategorie (Jugendliche, Erwachsene, Familie) bis einschließlich 2020 um 3 Euro pro Jahr zu erhöhen.

Die Ortsgruppe führt von seinen Mitgliedsbeiträgen an übergeordnete Stellen, wie den Bezirk-, Landes- und den Bundesverband, festgesetzte Beitragsanteile ab, sodass für die Vereinsarbeit vor Ort derzeit von einem Beitrag für Kinder/Jugendliche nur 6,90 Euro verblieben, so der 1. Vorsitzende, Harald Probst. Für die kommenden Jahre stünden schon Beitragserhöhungen an den Bezirks- und Landes- und Bundesverband an. Zudem habe es eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zuletzt im Jahr 2005 gegeben. „Bis heute haben wir versucht, mit den vorhandenen Mitteln auszukommen", so Probst „aber alles wird teurer, und mit gleichbleibenden Mitgliedsbeiträgen können wir unsere Leistungen und Angebote nicht mehr aufrechterhalten. Der Verein muss eine Grundlage zum Leben haben".