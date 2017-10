Gelungener jagdlicher Ausritt in Gittelde trotz Wetterkapriolen

Sie alle wollten auf den zumeist großen und einigen kleineren Pferden die rund 15 Kilometer lange Strecke, die auch diesmal an der Reithalle in Gittelde startete, unter die Hufe nehmen.Zoe Kroker-Ernst richtete vor Beginn ein paar Worte zu Ablauf und Verhalten an die Reiter und führte sie gemeinsam mit ihrem Vater sicher durch das Gelände. Als alle wieder wohlbehalten zur Reithalle zurückgekehrt waren, ließ es sich keiner nehmen, noch bei leckerem Essen und kühlen Getränken in gemütlicher Runde beisammen zu sitzen.