Grundschul-Fördervereine wollen sich zusammenschließen

Da es nach dem Zusammenschluss der Grundschulen Bad Grund, Gittelde und Eisdorf nun die Grundschule Gemeinde Bad Grund mit Standort Gittelde und Nebenstelle in Eisdorf gibt, wollen sich die drei Grundschul-Fördervereine Bad Grund, Gittelde und Eisdorf ebenfalls neu organisieren und sich zu einem Förderverein zusammenschließen. Deshalb treffen sich am Mittwoch, 20. September, um 19.30 Uhr die Mitglieder der drei Fördervereine in der Gittelder Grundschule zunächst in drei separaten Räumen. Dabei ist geplant, dass der Eisdorfer Förderverein seinen Namen in „Förderverein der Grundschule Gemeinde Bad Grund“ ändert sowie auch seine Satzung angleicht. Zeitgleich wollen sich die beiden Fördervereine Bad Grund und Gittelde auflösen, bevor man anschließend zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenkommt, bei der der neue Vorstand gewählt wird. Dabei sollen die Mitglieder der aufgelösten Fördervereine dem jetzt noch verbliebenen beitreten. Der neue Grundschul-Förderverein wird sich bei dem Schulfest der Grundschule Gemeinde Bad Grund am Freitag, 22. September, in Gittelde vorstellen. Mitglieder können übrigens nicht nur Privatpersonen sondern auch Vereine, Verbände und Unternehmen werden, die damit zahlreiche Anschaffungen und Projekte zugunsten der Grundschule unterstützen.