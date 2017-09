Heute Abend Ausstellung und Gottesdienst zu Engeln

Spannende Veranstaltungen in der St.-Mauritius-Kirche Gittelde

Zu einem ganz besonderen Abend lädt der Pfarrverband Gittelde und Münchehof am heutigen Sonnabend, 23. September, in die St. Mauritius Kirche Gittelde ein: Zum einen wird um 18 Uhr die Ausstellung „Mit Engeln möcht ich leben“ von Gerhard Lücke eröffnet. Moderiert wird die Vernissage durch dessen ehemaligen Kunstdozenten Hans-Jürgen Giesecke. Zum anderen wird in einem stimmungsvollen Festgottesdienst zum Gedenktag der Engel um 19 Uhr neben Propsteikantor Andreas Pasemann an der keltischen Harfe auch die Berliner Musikerin und Komponistin Bettina Hartl am Bandoneon zu hören sein, teilt der Pfarrverband dazu mit.„Meine künstlerische Beschäftigung mit Engeln wurde angeregt durch die Vorbereitung einer Einführung in eine Ausstellung zum Thema Totentanz, sagt der Künstler Gerhard Lücke. Von 1973 bis 1976 stduierte der Hannoveraner an an der Pädagogischen Hochschule Hannover mit dem Hauptfach Kunst.