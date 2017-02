Jürgen Niemann neuer Jugendwart

Jahresbilanz beim TTK Gittelde-Teichhütte / Friedrich Giesecke gab sein Amt nach 27 Jahren auf

Da Friedrich Giesecke bereits im Vorfeld erklärt hatte, derzeit keine Vorstandstätigkeit mehr zu übernehmen, stand mit der Neuwahl eines Jugendwartes der wohl emotionalste Punkt auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Tischtennisklubs Gittelde-Teichhütte (TTK). Giesecke übte das Amt seit 27 Jahren aus und wird seinem Nachfolger Jürgen Niemann noch eine Weile unterstützend zur Seite stehen. Der 1. Vorsitzende Burkhard Starke dankte Giesecke für sein Engagement und seine langjährige Vorstandsarbeit als Jugendwart mit einem Präsent.Mit 23 stimmberechtigten Personen konnte Starke an dem Abend im Gasthaus Bode immerhin gut ein Fünftel der Mitglieder des TTK begrüßen. Die Berichte der Fachwarte zeigten für die vergangene Saison erfreuliche Ergebnisse, insbesondere bei den Meisterschaften der 1. Herren und der Jugendmannschaft. In dieser Saison liefe es dagegen nicht bei allen vier Herrenmannschaften und jeweils einer Damen- und Jugendmannschaft „rund“, wie Starke es nannte.Im Mittelpunkt seines Jahresberichtes stand das 50-jährige Vereinsjubiläum im August des vergangenen Jahres. Dieses Ereignis wurde im Landhaus Finze vor ausverkauften Haus mit einem Festball und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm gebührend gefeiert. Weitere Aktivitäten rundeten das ereignisreiche Jahr 2016 ab. Der Bericht des Kassenwartes Andreas Mügge zeigte bei einem leichten Mitgliederrückgang dennoch eine gute Kassenlage. Da von den zu ehrenden Mitgliedern leider nur Achim Butterweck-Hoppe und Dirk Helmboldt, anwesend waren (beide wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt), werde man weitere Ehrungen nachholen.Nach Bekanntgabe verschiedener Termine für das laufende Jahr konnte der offizielle Teil nach anderthalb Stunden beendet und in gemütlicher Runde dann noch rege diskutiert werden.Der neue Vorstand des TTK:1. Vorsitzender: Burkhard Starke2. Vorsitzender: Klaus FischerKassenwart: Andreas MüggeSportwart: Torsten WarneckeSchriftführerin: Gabriele KlapprothJugendwart: Jürgen NiemannFrauenwartin: Martina StarkePressewart: Rüdiger StarkeOrganisations- undFestausschuss: Heike Grottke, Doris Starke, Jutta Wiese, Ullrich KlapprothKassenprüfer: Silvia Frank, Silke Eicke, Norbert Barkhoff (Ersatz)