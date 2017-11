Kiga-Laternenumzug

Bevor sich der traumhaft beleuchtete Zug unter den Klängen des Spielmannszuges Gittelde und dem vorbeugenden Schutz der Freiwilligen Feuerwehr Gittelde in Bewegung setzte, schauten die Kinder erst einmal, was es da so an Laternen zu sehen gab. Schließlich waren unter den selbst gebastelten oder selbst gekauften neben Wesen aus der Tierwelt auch Gespenster, Feuerwehrfahrzeuge und Trecker nicht zu übersehenAls der fröhliche Umzug zu Ende war, wurde übrigens nicht sofort „Auf Wiedersehen“ oder „Tschüs“ gesagt, denn die kleinen und großen Teilnehmer stärkten sich mit leckeren Würstchen, knackigen Brötchen und Getränken, welche dankeswerter Weise der DRK-Ortsverein Gittelde ausgegeben hatte.