Spielmannszug Gittelde beim Schützenfest dabei

Während der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung des Spielmannszuges Gittelde, wurde nicht nur einstimmig festgehalten, dass der Klangkörper beim Schützenfest Gittelde nicht fehlen wird.

Es wurden auch langjährige Mitglieder geehrt und mit Harald Hartje ein neuer Vorsitzender gewählt, der dieses Amt schon einmal inne hatte. Sein Vorgänger, Manfred Walter, erklärte zudem, dass er durchaus wieder einmal für diesen Posten zu Verfügung stehen werde.Zuvor legte Walter aber erst einmal in der „Mönchsklause“ in Badenhausen seinen Bericht vor, mit dem er deutlich machte, dass der Spielmannszug Gittelde zwar ein ruhiges, aber bestimmt kein langweiliges Jahr hinter sich gebracht habe. So habe man traditionsgemäß den 1. Mai musikalisch begrüßt und die Europa-Jugend im Fußball bei ihrem Weg durch Badenhausen begleitet. In Gittelde habe man die Erstklässler, in Lasfelde den König während des Schützenfestes und sowohl in Gittelde als auch in Badenhausen den Laternenumzug begleitet.Auch bei den wenigen Terminen habe sich bewiesen, dass alle spielerisch sehr gut dabei gewesen waren. Er hoffe, dass sich daran nichts ändern werde.Abschließend gab er bereits feststehende Termine bekannt. Der traditionelle Weckruf wird am 1. Mai erklingen, die Fußballjugend wird am 2. Juni begleitet, beim Schützenfest wird man am 21. Juni dabei sein, bei der Einschulung in Gittelde wird man auch nicht fehlen. Am 6. September werden die Musiker mit dem Lasfelder König Schritt halten. Gleiches gilt für den Laternenumzug des Kindergartens Badenhausen.EHRUNGEN45 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang Schubert30 Jahre Mitgliedschaft: Stefanie Hain, Nadine Schmidt und Anja AhfeldtWAHLEN1. Vorsitzender: Harald Hartje; 2. Vorsitzender: Thorsten Rohrmann; Kassiererin: Kerstin Lüer; Schriftführerin: Stefanie Hain; Kassenprüferin: Susanne Oppermann