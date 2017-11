Sprechende Blumen und Höhlenabenteuer

Bundesweiter Vorlesetag: Gittelder Bücherei und Höhlenerlebniszentrum in Bad Grund nahmen teil

Bereits zum 14. Mal hatten die Zeitung DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung ganz Deutschland zur Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag aufgerufen. In der Gemeinde Bad Grund nahmen die Gittelder Gemeinde- und Schulbücherei sowie auch das Höhlenerlebniszentrum (HEZ) in Bad Grund daran teil.In Gittelde hatte die Leiterin der Bücherei, Ilonka Prill, die aus Stauffenburg stammende Autorin Ulrike Kurbach für den Bundesvorlesetag gewinnen können, die zusammen mit der Illustratorin Diana Pfister aus ihrem Buch „Cannas Geschichten“ vorlas. In dem Kinderbuch geht es um eine Blume, die zuvor noch nie jemand gesehen hat. Alle anderen Blumen sind sich einig, dass sie hochnäsig sein und sich für etwas Besseres halten muss. Die Blume kann sich nicht erklären, warum sie auf dieser Wiese die einzige ihrer Art ist und erlebt in ihrem ersten Frühling viel Traurigkeit und Einsamkeit.