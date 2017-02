Unbekannter nimmt Siebenjährige im Auto mit

Polizei sucht nach einem silberfarbenen Kleinwagen

Ein siebenjähriges Mädchen aus Gittelde wurde am Sonnabendnachmittag von einem Unbekannten angesprochen und im Auto bis Teichhütte mitgenommen.

Das Kind war laut Polizei zwischen 14 und 14.45 Uhr zu Fuß auf dem Weg vonGittelde nach Teichhütte unterwegs. Sie wollte zu einer Freundin. An der Bushaltestelle gegenüber des Verwaltungsgebäudes der Firma Obermann (ehemals Mende) hielt plötzlich ein Fahrzeug an. Das Kind stieg ins Auto ein. Anschließend wurde Fahrt auf der Thüringer Straße in Richtung Edeka-Markt/Aldi-Markt fortgesetzt. Kurz vor den Märkten verließ das Auto die Thüringer Straße und fuhr in die Straße Im Kampe bis zu einem PKW-Abstellplatz im rückwärtigen Bereich der Firma Obermann. Von dort ging es wieder zurück zur Thüringer Straße. An der Bushaltestelle in Höhe des Edeka-Marktes stieg das Kind aus. Zuvor soll das Mädchen im Auto angefangen haben zu weinen und zu schreien. Das Auto setzte die Fahrt in Richtung Eisdorf fort. Zu Hause hatte sich die Siebenjährige ihren Eltern anvertraut. Darauf erstattete der Stiefvater Anzeige bei der Polizei. Das Mädchen wurde nicht verletzt.In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen silberfarbenen Kleinwagen, vermutlich einen Opel.Der Fahrer wird als klein beschrieben und soll rund 50 Jahre alt sein. Er hat eine Glatze mit hellem bis grauem Haarkranz und soll einen deutlichen Bauchansatz haben. Bekleidet war der Mann vermutlich mit einer Jeanshose. Die Polizei Osterode ermittelt in alle Richtungen. Sie sucht Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt in Teichhütte im Bereich der Thüringer Straße und der Straße Im Kampe Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an die Polizei Osterode unter der Telefonnummer (05522) 5080.