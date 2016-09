290 Flüchtlinge reisen bisher freiwillig aus

Landrat Thomas Brych sprach im Kreistag über die aktuelle Flüchtlingssituation / Verfahren bewährt sich

Die Flüchtlingssituation stellt den Landkreis Goslar vor besondere Herausforderungen.

Vor allem was den Arbeitsaufwand betrifft. Einen Einblick dazu gab Landrat Thomas Brych in der jüngsten Kreistagssitzung.Seit Jahresbeginn erreichten den Landkreis insgesamt 926 Flüchtlinge. Das sind etwa 100 pro Monat. Von ihnen wurden unter anderem 14 der Samtgemeinde Lutter und 97 der Stadt Seesen zugewiesen. „Zugleich verzeichnen wir aber auch eine steigende Zahl von Rückführungen und freiwilligen Ausreisen“, so Brych. Konkret sind es bisher 34 Rückführungen, im vergangenen Jahr waren es 36. Gut fährt der Landkreis mit seinen Einzelgesprächen. Diese werden geführt, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde und Ausreisepflicht besteht. Die Mitarbeiter versuchen die Flüchtlinge von einer freiwilligen Ausreise zu überzeugen. Mit Erfolg. Bisher reisten 290 Flüchtlinge freiwillig aus. 2015 waren es 165. „Die Zahlen zeigen, dass wir im Vergleich mit anderen Ausländerbehörden mit diesem Verfahren sehr gut fahren“, sagte der Landrat.