Asklepios Harzkliniken weiter im Fokus

Kreistagsfraktionen wollen Antworten / Landrat Brych weist auf eine Einschränkung hin

In vielen Firmen liefern sich der Betriebsrat und die Geschäftsführung zum Teil heftige Debatten, von denen die Öffentlichkeit in den seltensten Fällen etwas mitbekommt. Anders ist das bei den Asklepios Harzkliniken. Seit gut zwei Wochen wird über den Zustand des Krankenhauses öffentlich diskutiert. Personalmangel, ständiger Ärztewechsel, Mangelversorgung von Patienten, sinkende Umsätze sind die Schlagworte, der „Beobachter“ berichtete. Am vergangenen Montag erreichte die Debatte den Goslarer Kreistag, gleich vier Dringlichkeitsanträge zum Thema wurden im Vorfeld formuliert.Alle Anträge lagen kurz vor Sitzungsbeginn vor. Doch die Zeit war zu kurz, um sie schon behandeln zu können. So entschieden sich die Mitglieder des Kreistages, diese in den Kreisausschuss zu geben. Dieser tagt in zwei Wochen – nichtöffentlich. In der Sitzung wird über die Anträge vorberaten.