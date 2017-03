Wegen Bauarbeiten muss das Nationalpark-Besucherzentrum Brockenhaus vom heutigen Montag, 13. März, bis Freitag, 17. März, geschlossen bleiben.

In den letzten Wochen fanden hier intensive Sanierungsarbeiten statt. Wegen Arbeiten an den Etagendecken muss das Haus daher in dieser Woche vollständig für den Besucherverkehr geschlossen werden, teilt Dr. Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz mit. Das Brockenhaus ist ab Sonnabend, 18. März, wieder täglich von 9.30 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.