Buskontrollen auf B82 und A7: Allein 45 Verstöße gegen vorgeschriebene Lenkzeiten

Gewinnmaximierung auf Kosten der Sicherheit der Reisenden / Ein Bus wird aus dem Verkehr gezogen

In unregelmäßigen Abständen kommt es zu verheerenden Verkehrsunfällen mit Bussen.

Gründe sind häufig technische Mängel , da die Wartung mangelhaft ist oder Fahrfehler der Busfahrer aufgrund von Übermüdung oder überstrapazierter Konzentration, weil die gesetzlichen Vorschriften von Lenk- und Ruhezeiten missachtet werden. Aus diesem Grund führte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar mit Unterstützung von Kollegen aus Gifhorn und Salzgitter sowie dem Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig eine Kontrolle von Reisebussen durch. Kontrolliert wurden Fahrer und Fahrzeuge, die sowohl bei Fernlinien, als auch im Ausflugsverkehr eingesetzt werden. Aufgrund des bestehenden Konkurrenzdruckes sind die Gewinnspannen im gewerblichen Personenverkehr sehr begrenzt. Dies führt leider dazu, dass sich im Einzelfall Unternehmer und Disponenten mit den rechtlichen Vorschriften nicht zu vereinbarende Praktiken ausdenken, heißt es dazu seitens der Polizei. Durch diese vorsätzlichen Regelbrüche werden die Lenkzeiten verlängert und somit die Belastung der Fahrer erheblich vergrößert. Dabei wird billigend in Kauf genommen, dass Fahrer übermüdet sind oder sich durch Aufputschmittel wach halten müssen und damit als Folge die beförderten Gäste in erhebliche Gefahren gebracht werden. Ein weiterer Bereich, wo Kosten eingespart werden, ist die Wartung der Busse. Hier werden nicht selten Wartungsintervalle verlängert oder erforderliche Reparaturen raus geschoben oder zunächst nur provisorisch ausgeführt. Verkehrsunfälle, die das Resultat dieser Regelverstöße sind, haben häufig dramatische Folgen. Nicht selten kommen eine Vielzahl der Reisenden dabei zu Schaden oder im schlimmsten Fall auch ums Leben.Am vergangenen Wochenende wurden in einer gesamten Kontrollzeit von 14 Stunden 34 deutsche und 9 im Ausland zugelassene Busse unter die Lupe genommen. 26 der kontrollierten Busse oder deren Fahrer, also mehr als die Hälfte, mussten bemängelt werden. Im Einzelnen wurden 45 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.Warum ein Bus aus dem Verkehr gezogen wurde, lesen Sie in der gedruckten Ausgabe vom 16. Juni 2017.