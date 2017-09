Ein unschätzbarer Schatz liegt bis Februar in Goslar

Exponat aus Schweden eingetroffen / 1.000 Geburtstag von Heinrich III.

Weil sein Herz stets in Goslar weilte, ließ Kaiser Heinrich III. anlässlich der Weihe des Goslarer Doms einst ein prachtvolles Evangeliar, den Codex Caesareus, im Kloster Echternach anfertigen. Sonst gut behütet im schwedischen Uppsala ist es nun gelungen, anlässlich des 1.000. Geburtstags von Heinrich III. die sogenannte „Kaiserbibel“ nach Hause zu holen. Die kostbare Leihgabe kann ab dem morgigen Sonntag, 3. September in der Kaiserpfalz zu Goslar bewundert werden. In der temporären Sonderausstellung sind darüber hinaus verschiedene Stationen aus der bewegten Geschichte des Evangeliars dargestellt, in denen deutlich wird, dass ein solches Buch viel mehr zu erzählen hat, als einzelne Seiten wiedergeben können.Dieses einmalige Zeugnis der Vergangenheit kann bis Ende Februar 2018 in historischer Kulisse besichtigt werden. Die Öffnungszeiten der Kaiserpfalz sind täglich von 10 bis 17 Uhr, ab November nur bis 16 Uhr.