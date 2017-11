Erhöhte Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt

Maßnahmen wurden überprüft / Das Konzept greift ab dem Eröffnungstag in Goslar

Unvergessen sind die Bilder des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016. Viele haben ein ungutes Gefühl. Damit die Besucher den Goslarer Weihnachtsmarkt genießen können, wurde das bisherige Sicherheitskonzept auf den Prüfstand gestellt und entsprechend angepasst, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Goslar, der Polizei und des Stadtmarketings. Das Konzept greift ab dem kommenden Mittwoch, 29. November, wenn in Goslar der Weihnachtsmarkt eröffnet wird.Die Polizei wird sichtbare Präsenz auf dem Markt zeigen. Diese wird sogar deutlich erhöht. Zudem werden die Polizisten mit mehr Schutz- und Einsatzmitteln ausgestattet sein. Absperrungen des Festplatzes wird es auch in Goslar geben. So sind die die Einfahrten am Fleischscharren/Breite Straße, Kornstraße, Marktstraße und Marktkirchhof für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für die Anwohner gelten Ausnahmeregelungen. Darüber hinaus wird die Polizei mit den bundesweit agierenden Sicherheitsbehörden im regen Austausch stehen, „um eigene Maßnahmen jederzeit auf die Erkenntnislage anpassen zu können“, heißt es dazu in der Mitteilung. Eine Sache stellen Stadt, Polizei und Marketing noch einmal explizit heraus: „Es gibt keine konkreten Hinweise für Anschlagsplanungen auf den Weihnachtsmarkt in Goslar. Es gilt aber weithin eine abstrakt hohe Gefährdungslage, auf die sich die Polizeiinspektion Goslar eingestellt hat“.Die Besucher sollen den Markt genießen. Der Auftakt am 29. November ist ein besonders Highlight für die Kinder. Die Straßen werden von den Laternen erleuchtet, die in den Tagen zuvor eifrig gebastelt oder ausgesucht wurden. Der Auftakt verspricht einiges. Los geht es am kommenden Mittwoch um 17 Uhr an der Volksbankfiliale in der Rosentorstraße. Kinder und ihre Eltern können beim Umzug mitlaufen und die Stadt mit ihren Laternen zum Leuchten bringen. Mit weihnachtlicher musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug der Schützen-Musikgemeinschaft Oker geht es durch die Straßen bis zum Weihnachtsmarkt, wo als Ausklang auf alle Teilnehmer eine kleine Überraschung wartet. Was es sein wird, wollen die Verantwortlichen noch nicht verraten. Die offizielle Eröffnung wird um 18 Uhr auf dem Goslarer Marktplatz sein.In der historischen Altstadt laden Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald bis zum Sonnabend, 30. Dezember, ein. Wieder am Start ist der Baum der Hilfe, dabei handelt es sich um eine Aktion des Lions-Clubs Goslar-Kaiserpfalz für die Goslarer Tafel. 50.000 Lichter sollen den traditionellen Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt zum Leuchten bringen. Mit einer Spende von 1 Euro kann per Knopfdruck ein Licht des Baumes entzündet werden.