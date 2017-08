Harzer Schmalspurbahnen verteidigen Titel

Tourismusverband gibt Gewinner der Onlineabstimmung „Ihre Besten im Harz“ bekannt / Erste Orientierung für Urlauber

Zwei Jahre nach dem Erfolg 2015 stellte der Harzer Tourismusverband auch in diesem Jahr im Rahmen der Marketingaktion „Ihre Besten im Harz“ wieder rund 300 Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten zur Wahl. Vom 1. Mai bis 31. Juli diesen Jahres konnten Gäste, Harzliebhaber und Einheimische auf www.Ihre-Besten-im-Harz.de für ihren Favoriten abstimmen. Ziel war es einerseits die Vielfalt der Harzer Sehenswürdigkeiten, Freizeit- und Kultureinrichtungen kompakt auf einen Blick darzustellen. Weiterhin dienen die ermittelten TOP 10 – Empfehlungen in den Themen Kultur, Natur und Spaß pur zukünftigen Gästen als erste Orientierung und Planungshilfe für ihren Harzurlaub.Die Harzer Schmalspurbahnen gingen auch dieses Mal am erfolgreichsten auf Stimmenfang und verteidigten somit problemlos Platz eins in der Kategorie „Kultur pur“ sowie im Gesamtergebnis. Erstmals den Sprung in die TOP 10 schafften das hoftheater Scharzfeld, das Harzer Bergtheater, der Klosterhof Brunshausen und das Kloster Ilsenburg.An der Spitze der TOP 10 der Kategorie „Spaß pur“ lieferten sich die Megazipline an der Talsperre Rappbodetalsperre und der Baumwipfelpfad Harz ein knappes Rennen, das letztendlich die Fans der Doppelseilrutsche für sich entscheiden konnten. Das neuste Harzadrenalin-Projekt, die Hängebrücke „Titan RT“, hielt neben der Wurmbergseilbahn Braunlage, Pullman City Harz und der Vitamar Bade- und Saunalandschaft in Bad Lauterberg zum ersten Mal Einzug in die TOP 10.In der Kategorie „Natur pur“ konnte die Sternwarte Sankt Andreasberg auch 2017 die meisten Fans mobilisieren und dem Wettbewerb standhalten. Die Einhornhöhle in Scharzfeld konnte vier Plätze gutmachen und kam auf Rang zwei, während sich die Harzer Wandernadel unverändert Platz drei sicherte. Neu in der TOP 10 der Kategorie „Natur pur“ sind der KräuterPark Altenau, die Schauhöhle Heimkehle bei Uftrungen im Südharz und das Natur-Erlebniszentrum HohneHof, Drei Annen Hohne.„Große und kleine Einrichtungen, Highlights und Geheimtipps – das Ergebnis spiegelt auch dieses Mal das breite Angebotsspektrum unserer Region wider“, freut sich Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. Dabei stieß die Aktion 2017 erneut auf großes Interesse bei Urlaubern und Einheimischen. Innerhalb von drei Monaten konnten rund 25.000 Besucher auf der Webseite registriert werden. Für die Harzer Einrichtungen wurden letztendlich über 10.000 Stimmen im Votingverfahren abgegeben. Über 40.000 Seitenaufrufe innerhalb der Domain Ihre-Besten-im-Harz.de zeigen, dass sich die Nutzer neben der Abstimmung selbst auch über die Vielfalt der Harzer Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele informiert haben. Über 3.000 User haben sich zudem für das Gewinnspiel angemeldet, die Gewinner werden in Kürze auf der HTV-Webseite bekanntgegeben.In erster Linie war es an den Partnern für ihre Einrichtung zu werben und auf Stimmenfang zu gehen. Hierbei unterstützte der Verband lediglich mit Flyern und Onlinemarketingmaßnahmen.Eigentlich technisch nicht möglich, haben es dennoch einige User geschafft, mehrfach für eine Einrichtung zu voten. Mit Hilfe der begleitenden Internetagentur konnten diese „Doppelstimmen“ jedoch herausgefiltert werden, so dass abschließend ein unverfälschtes Ergebnis präsentiert werden kann.