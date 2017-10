James-Bond- Ausstellung endet

Goslar : Goslarer Museum |

Nach fast sechs Monaten schließt die Ausstellung „James Bond – Liebesgrüße aus Goslar“ am Dienstag, 3. Oktober, ihre Pforten. Letzte Gelegenheit also, die spannende und erlebnisreiche Ausstellung noch in Goslar zu sehen. Mit Rücksicht auf das Finale und den folgenden Feiertag ist das Goslarer Museum in der Königstraße 1 auch am heutigen Montag, 2. Oktober, geöffnet.