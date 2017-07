Lage in Goslar hat sich nach Hochwasser entspannt

Die Aufräumarbeiten in der Goslarer Altstadt sind nach dem Hochwasser am Mittwoch bereits weit vorangeschritten, und es kehrt wieder Normalität im öffentlichen Leben ein.

„Die Gäste sitzen bereits wieder in den Cafés am Marktplatz“, sagt Nancy Cebulla von der Tourist-Information Goslar. Die Hotel- und Gastronomiebetriebe bewirten ihre Gäste wie gewohnt, und der Einzelhandel hat uneingeschränkt geöffnet. Die Tourist-Information sowie das Besucherbergwerk Rammelsberg haben ebenfalls regulär geöffnet. Die Führungen durch die Goslarer Altstadt sowie im Rammelsberg finden normal statt. Auch die Führung durch den Roeder-Stollen im Rammelsberg ist wieder möglich. Das Goslarer Museum wird ab Samstag, 29.07. wieder zu regulären Zeiten öffnen. Die James Bond-Ausstellung sowie die Ausstellung zur Stadtgeschichte können besichtigt werden. Ein Besuch der Ausstellung zur Kirchenkunst ist aufgrund von Wasserschäden in den nächsten Tagen leider noch nicht möglich. Das Zinnfigurenmuseum öffnet voraussichtlich Anfang nächster Woche wieder seine Pforten.