Lebensgefährtin mit Küchenmesser attackiert

Der verstört wirkende Beschuldigte wurde durch eintreffenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Sicherungsmaßnahmen wurde er auf ärztliche Anordnung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Goslar zunächst in eine Nervenklinik eingewiesen. Die Ermittlungen zur Klärung der Motivlage für diese Tat dauern an. Im Laufe des Tages wird durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig über einen Antrag auf Untersuchungshaft entschieden.