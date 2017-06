Nackter Lkw-Fahrer auf Spielplatz

Die Polizei Bad Harzburg wurde am vergangenen Mittwoch, gegen 19 Uhr gerufen.

Im Erholungsgebiet „Vienenburger See" sollte sie eine Person überprüfen. Laut Zeugen hielt sich nahe eines Spielplatzes ein unbekleideter Mann auf. Vor Ort trafen sie diesen auch an. Laut Polizei handelte es sich um einen türkischen Lkw-Fahrer. Bei der Befragung gab dieser an, dass er seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause für einen unbekleideten Badeausflug am See nutzen wollte. Der türkische Lkw-Fahrer wurde seitens der Polizeibeamten über seine unzulässige Verhaltensweise aufgeklärt. Im Anschluss konnte er seine Fahrt fortsetzen. Zuvor musste er eine Geldbuße als sogenannte Sicherheitsleistung bezahlen. Der „Vienenburger See” liegt im Goslarer Ortsteil Vienenburg und wurde künstlich angelegt. Er wird vom Hurlebach durchflossen, der unterhalb des Sees in die Oker mündet.