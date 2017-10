Gesundheitsamt des Landkreises gibt Impftermin für Donnerstag, 26. Oktober, bekannt

Vorbeugen statt therapieren – unter dieser Devise ruft das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar alle Menschen auf, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Für die schützende Impfung seien die Monate Oktober und November der richtige Zeitpunkt, heißt es.Zu diesem Zweck bietet das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar in diesem Jahr eine öffentliche Grippeschutzimpfung für die Bevölkerung am Donnerstag, 26. Oktober, an.Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen erhalten eine Rechnung über 9,36 Euro (Barzahlung nicht möglich) und können diese bei ihrer Krankenkasse einreichen. Verschiedene Krankenkassen haben eine Teilübernahme der Kosten zugesagt.Die Impfungen erfolgen im Gesundheitsamt, Heinrich-Pieper-Straße 9 in 38640 Goslar, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Die Räume sind ausgeschildert.Eine Terminreservierung ist nicht möglich und nach Mitteilung der Kreisverwaltung auch nicht erforderlich. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, zu der Impfung ihren Impfausweis (falls vorhanden, sonst stellt das Gesundheitsamt kostenlos einen neuen Ausweis aus) und ihre Krankenversicherungskarte mitzubringen.Eine individuelle ärztliche Beratung erfolgt durch die Impfteams vor Ort.Hintergrund: Die allgemeine Influenza (Virusgrippe) wird von Mensch zu Mensch übertragen, durch ansprechen oder anhusten.In der Regel sind vor allem Menschen stark von Grippeviren betroffen, die entweder regelmäßig mit Publikumsverkehr zu tun haben, in der unmittelbaren Versorgung von Flüchtlingen tätig sind, häufig Bus oder Bahn nutzen, unter einer chronischen Erkrankung leiden, in einem medizinischen oder pflegerischen Beruf (einschließlich Rettungsdienst) tätig sind oder über 60 Jahre alt sind.Die vorbeugende Schutzimpfung biete einen sicheren und gut verträglichen Schutz. Die allgemeine Influenzaimpfung ist in Niedersachsen eine öffentlich empfohlene Schutzimpfung. Auch Schwangere, stillende Frauen und Menschen mit Abwehrschwäche können geimpft werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.impfen-info.de/grippeimpfung.