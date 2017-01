Polizei sucht Verdächtigen nach Angriff auf Feuerwehrmänner

Zwei Salzgitteraner Feuerwehrleute in zivil werden am Neujahrsmorgen krankenhausreif geschlagen / Phantombild erstellt

Der Vorfall löst Entsetzen aus: Am Neujahrsmorgen versuchen zwei Feuerwehrleute in zivil vorm Gerätehaus der Feuerwehr Salzgitter-Thiede Platz zu schaffen.

Feiernde hatten die Ausfahrt behindert, die Brandschützer mussten jedoch zu einem Einsatz ausrücken. Die Situation eskalierte dermaßen, dass die beiden Männer krankenhausreif geschlagen wurden. Die Ermittlungen zu dem in Niedersachsen bisher einmaligen Fall laufen auf Hochtouren. Mittlerweile hat die Polizei ein Phantombild erstellt. Einer der Täter, der an der gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen sein soll, wird nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und von schlanker, durchtrainierter Statur. Der Mann hat eine gepflegte Erscheinung, ein rundlich, deutliches markant männliches Kinn und angegraute, gestylte, kurze, etwas wuschelige Haare. Am Neujahrsmorgen trug er einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und schwarze Anzugsschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen feierte eine Gruppe von 40 bis 50 Personen in einem Gasthaus in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses. Sie zündeten Feuerwerkskörper in der Einfahrt des Gerätehauses und warfen laut einem Zeugen auch Feuerwerkskörper auf die herbeieilenden Brandschützer. Sie wurden zu einem Flächenbrand gerufen. Die beiden Feuerwehrleute in zivil feierten auf einer privaten Party in der Nähe, sie eilten zum Gerätehaus und forderten die Männer auf, die Einfahrt zu räumen. Es kam zum Tumult, wie erwähnt eskalierte die Situation. In der Folge mussten die beiden Männer ins Krankenhaus gebracht werden. Der 28-Jährige erlitt ein Veilchen am Auge, zudem ging eine Brille zu Bruch. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Schwerer erwischte es seinen 33-jährigen Feuerwehrkollegen. Ihm wurden drei Zähne ausgeschlagen und er erlitt einen komplizierten Fußbruch. Am Dienstag musste er operiert werden. Der bisher durch die Polizei ermittelte 21-jährige Tatverdächtige äußert sich nicht zu den Vorwürfen, teilt Polizeisprecher Björn Hirsch mit.