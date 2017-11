Schnelle Hilfe nach Herzinfarkt dank hervorragender Teamarbeit

Landkreis Goslar nimmt laut einer Studie einen Spitzenplatz ein / Mehrere Faktoren spielen zusammen

Es kann jeden treffen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ein stechender Schmerz in der Brust und dazu das Gefühl, als würde ein Elefant auf dem Brustkorb stehen – Herzinfarkt. Jede Minute zählt, laut einer Richtlinie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie muss innerhalb der nächsten zwei Stunden das Gefäß wieder geöffnet werden. Die Kardiologische Klinik der Harzklinik Goslar und der Rettungsdienst schaffen das sogar in 83 Minuten. Trotz weiter Wege im Landkreis Goslar. Laut der Studie der FITT-Stemi-Gruppe, die 254 Kliniken untersuchte, nimmt der Landkreis Goslar einen Spitzenplatz ein. Am Mittwoch haben Dr. Tobias Steffen, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Landkreis Goslar, und PD Dr. Thomas Wittlinger, Chefarzt der Kardiologie in der Harzklinik, die Ergebnisse in Goslar vorgestellt.In der besagten Studie werden verschiedene Faktoren genauer unter die Lupe genommen – von der Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt über die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bis zur Herzkatheteruntersuchung. Erfreulich, wer im Landkreis Goslar einen Herzinfarkt erleidet, hat im Vergleich zum bundesweiten Schnitt eine höhere Chance, diesen zu überleben. Zum Vergleich: Während in Deutschland 11,7 Prozent der Patienten einen akuten Herzinfarkt nicht überleben, sind dies in Goslar trotz der teilweisen weiten Anfahrtswege unter anderem aus dem Oberharz nur neun Prozent. Ausgewertet wurden in Goslar insgesamt 323 akute Herzinfarkte im Zeitraum von fünf Jahren.