Tag des offenen Denkmals im Rammelsberg

Am Sonntag, 10. September, findet deutschlandweit unter dem Motto: „Macht und Pracht“ der Tag des offenen Denkmals statt.

Wie in den Vorjahren, beteiligt sich der Rammelsberg mit einem Sonderprogramm an diesem Tag: Sonderführungen unter dem Thema „Von der Pracht zur Macht“ nehmen die besondere Architektur des Erzbergwerkes Rammelsberg unter die Lupe. Des Weiteren nimmt die Arbeitsstelle Montanarchäologie in ihrer Sonderführung „Archäologie zum Anfassen“ die Besucher mit auf eine archäologische Erkundungsreise, auf der besondere Funde präsentiert und die Grabungsstelle am Alten Lager besichtigt wird. Darüber hinaus präsentieren die ehrenamtlich am Rammelsberg tätige Arbeitsgemeinschaft Restaurierung und Mitglieder des 2016 gegründeten Rammelsberger Vereins zur Erhaltung von Kulturgut e.V. verschiedene dieselgetriebene Fahrzeuge aus der Sammlung des Weltkulturerbes Rammelsberg mit einem besonderen Highlight: Um 13 Uhr wird der Fahrlader LF8, ein Fabrikat der Gutehoffnungshütte (GHH), nach 15 Jahren Stillstand wieder in Betrieb genommen.

Die Möglichkeit, Erfrischungen und Leckereien zu sich zu nehmen, bietet in bewährter Manier das Casino Rammelsberg.

Uhrzeiten für die Führungen sind der Homepage www.rammelsberg.de zu entnehmen. Die Personenzahl für die Sonderführungen ist begrenzt, es wird um Anmeldung unter info@rammelsberg.de oder (05321) 750122 gebeten. Der Eintritt zu den Sonderführungen ist frei! Empfohlen ab den 14. Lebensjahr.

Weiterhin bietet der Rammelsberg, in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein Goslar und der Stadt Goslar, ein Familienprogramm an der Kaiserpfalz an. Dort gastiert anlässlich des 1000. Geburtstags Heinrich III., die sogenannte „Kaiserbibel“, die Heinrich III. selbst anfertigen ließ. In dem Workshop „Geheimnisvolle Farben – Die goldene Kaiserbibel“ haben Kinder und Familien jeden Alters die Möglichkeit, sich in der Buchmalerei zu probieren. Gearbeitet wird mit ganz besonderen Materialien, zum Beispiel mit Ocker und Gold aus dem berühmten Erzbergwerk der Stadt, dem Rammelsberg. Farben und Tinte werden selbst hergestellt und am Ende entsteht ein eigenes kleines Kunstwerk das jeder mit nach Hause nehmen kann. Der Workshop findet von 11 bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde statt und ist kostenfrei.