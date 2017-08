„Trocken Rocken“ versammelt Musiker zum Benefizkonzert

Goslar : Kulturkraftwerk |

Am morgigen Freitag ist es so weit / Spenderbändchen sind auch in Seesen erhältlich

Die Menschen in der Stadt und im Landkreis Goslar halten nach der großen Flut zusammen. Nachbarschaftshilfe geht weiter über die eigene Straße hinaus. Dennoch sind die Schäden für die Betroffenen überwältigend. Oft gibt es keine Versicherung, die einspringt. Geld kann hier zwar nur lindern, aber Geld ist dringend nötig zum Wiederaufbau, damit die beschädigten Häuser bald wieder bewohnbar werden. Das Musikfest „Trocken Rocken“ will hier helfen. Zum „FloodWalk“ kommen Musiker aus dem Landkreis Goslar, aber auch aus der Umgebung zusammen und spielen für den guten Zweck – genauer am morgigen Freitag, 18. August.

Die Organisatoren hoffen, dass morgen nicht nur das Stimmungsbarometer steigt, sondern auch der Spendenpegel einen kräftigen Aufwärtstrend bekommt. Auf zwei Bühnen im Kulturkraftwerk und vier Locations in der Innenstadt geht die Post ab. Um 17 Uhr startet „Across Patch“ im Kulturkraftwerk. In den Lokalen der Innenstadt geht es um 20 Uhr los. Auf der Außenbühne an der Hildesheimer Straße folgt um 18.30 Uhr „Mick D und die Caszkings“ führen um 20 Uhr in die Nacht. Drinnen startet „THREE“ um 19 Uhr, „BlindDate“ rockt ab 20.30 Uhr und ab 23 Uhr heizt David Vierce dem Partyvolk ein. In der „Minna“ spielen ab 20 Uhr Olive Junge und Timo Brune im Wechsel. „SHE“ aus Hildesheim rockt das „Kö“ und wird dort um 22 Uhr von Adderstone aus Braunschweig abgelöst. Wer im Brauhaus unterwegs ist, kann ebenfalls ab 20 Uhr die Abzuchtratten erleben. Im „Tim’s“ wird es etwas ruhiger mit Singer-Songwriterin Cat Balou aus Steyerberg.

Zum Event gibt es Trocken-Rocken-Spenderbänder. Alle, die mindestens einen Schein spenden, bekommen dieses kleine Dankeschön, heißt es in der Ankündigung. Der Einlass ist überall kostenfrei, aber natürlich setzen die Organisatoren auf viele freiwillige Spenden. Seit Mittwoch sind die Spenderbänder in den Bürgerbüros von Stadt Goslar und beim Landkreis erhältlich. Ab dem heutigen Donnerstag sind sie auch bei der Seesener Stadtverwaltung zu bekommen. Sie kosten Minimum fünf Euro. Als kleines Bonbon gewährt das Musikfest allen Träger der Spenderbänder freien Eintritt zu den zeitgleich stattfinden Konzerten. Die gesammelten Spenden gehen ohne Abzüge auf das Spendenkonto für die Hochwasseropfer des Landkreises Goslar.

Das Musikfest „Trocken Rocken“ ist aus einer Idee des Bühnentechnikprofis Jorden Roblick entstanden. Unterstützt wird er von Ulrich Matthey von der Goslarer Musikszene (GMS) und vom Fotojournalisten Stefan Sobotta. Die GMS stellt sich freundlicherweise hinter das Projekt. Am Abend werden die drei Organisatoren tatkräftig von vielen freiwilligen Helfern unterstützt.