Unfall gebaut und geflohen

Polizei sucht Zeugen

Eine Fahrzeugführer meldete am Dienstag, um 15.16 Uhr, der Polizei, dass im Gegenverkehr gerade ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Acker zu Stehen gekommen sei. Unfallort sei die B 6, Bad Harzburg Richtung Wernigerode, kurz hinter der Abfahrt Vienenburg-Süd. Da unklar war, ob es bei diesem Unfall zu Verletzten gekommen war, fuhren sofort zwei Streifenwagen den Unfallort an. An der dortigen langgezogenen Rechtskurve konnte festgestellt werden, dass ein Fahrzeug von der Bundesstraße nach rechts abgekommen war. Das Fahrzeug wurde, nachdem es über einen Leitpfosten fuhr, durch einen Graben gelenkt, drückte 35 Meter Wildschutzzaun nieder und landete auf einen angrenzenden Acker. Nur das Fahrzeug war nicht mehr am Unfallort. Den Spuren nach fuhr der Fahrzeugführer auf dem Acker einen weiten Bogen auf einen Feldweg. Über diesen Feldweg verließ der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug dann die Feldmark in Richtung Vienenburg. Nach Zeugenaussagen dürfte es sich um einen silberfarbenen Geländewagen handeln, welcher stark beschädigt sein dürfte. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte sich auf 4.500 Euro summieren, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Vienenburg, unter der Rufnummer (05324)/2278, mitzuteilen.