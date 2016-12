Goslar : Hotel Der Achtermann |

Am Sonntag, 18. Dezember, um 15.30 Uhr präsentiert das Metropolitan Chamber Orchestra Prag in Goslar „Hotel Achtermann“: Wiener Operetten Weihnacht – Ein Galaprogramm mit Solisten, Ballett, Orchester und Entertainment. – Alle Jahre wieder um die Feiertage kommen die schönsten Weihnachtslieder zu neuen Ehren. Das Künstlerensemble lässt die herrlichen Werke bekannter Komponisten wieder aufleben und zeigt, dass diese Musik nichts von ihrer Popularität verloren hat. Im Verlaufe des Programms Wiener Operetten Weihnacht wird eine Auswahl der bekanntesten Festtagsweisen dargeboten. Es enthält u.a. bekannte Wiener Lieder, Duette und Melodien, wie „Geschichten aus’m Wiener Wald“, „Andachtsjodler“, „Wiener Fiakerlied“, „Es wird scho glei dumpa“, aber auch Titel wie „Ave Maria“, „Oh du Fröhliche“, „Eine kleine Nachtmusik“ „Stille Nacht, heilige Nacht“ und viele mehr. Galant und mit einer gehörigen Portion Humor führt Entertainer Rolf Hartge Weihnachtsgeschichten lesend und singend durch das Programm.

Mit ihrer gelungenen Mischung aus virtuoser Gesangskunst, anmutigem Ballett und dem Talent zum humorvollen Entertainment gelingt es dem Künstlerensemble mühelos Ovationen auszulösen. Und genau diese Mischung aus Weihnachtlichem und den Klassikern aus Ballett und Operette macht die Wiener Operetten Weihnacht so einzigartig! – Tickets gibt es beim Seesener „Beobachter“.