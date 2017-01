New York Gospel live in Goslar

Liebe, Leidenschaft und der Duft von Tannen liegen in der Luft.

Der Glaube, die Nächstenliebe und die Musik verbinden sich gemeinsam zu einem der schönsten Ereignisse der Winterzeit: Dem Gospelgesang.Klassische Gospellieder, ruhige Balladen und Songs, die von den Stühlen reißen, ergeben eine runde und gelungene Mischung, die zu einer ästhetischen Einheit verschmelzen, so dass jeder Abend zu einem unvergesslichen Konzertbesuch wird. Die New York Gospel Stars werden in diesem Winter wieder mehr als 70 Städte bereisen. Am 22. Januar sind sie in der St. Peter und Paul Kirche in Goslar. Das Konzert beginnt um 16 Uhr! Tickets für 26,95 Euro beim Seesener „Beobachter“.