Heute Abend: Lauf „Rund um die Okertalsperre“

Bislang haben sich knapp 100 Läufer, darunter der mehrfache Deutsche Seniorenmeister im Halbmarathon und Marathon, Mike Poch aus Thale, angemeldet.

Auch aus dem Kreisgebiet sind zahlreiche Meldungen eingegangen, heißt es seitens der Organisatoren. Am heutigen Freitagabend versammeln sie sich zum Lauf „Rund um die Okertalsperre“. Start und Ziel sind auf der Vorsperre der Okertalsperre, rund zwei Kilometer vor Altenau. Die Läufer können aus zwei unterschiedlichen Strecken wählen. Die 5,2 Kilometer lange Route wird heute Abend um 18.30 Uhr gestartet, die Teilnehmer der 12,6 Kilometer langen Strecke gehen um 19.15 Uhr an den Start. Auch die Nordic Walker werden vor Ort sein. Sie werden bereits um 18 Uhr mit ihrer 12,6 Kilometer langen Tour beginnen. Im Anschluss können sich alle bei einem Bad in der Oker erfrischen. Also Badesachen nicht vergessen, so die Organisatoren.