Sonntag kommt Erfurt in den Harz

Nach dem vergangenen Wochenende, über welches man angesichts der hohen Niederlagen lieber den Mantel des Schweigens hüllen würde, geht es für Eishockey-Oberligist Harzer Falken am heutigen Freitag um 20 Uhr in Halle und am Sonntag um 18 Uhr im heimischen Wurmbergstadion gegen Erfurt wieder um wichtige Punkte, die aus dem Tabellenkeller heraushelfen sollen. Und so ließ Trainer Bernd Wohlmann den Mantel des Schweigens unberücksichtigt und analysierte die beiden Partien gegen Hamburg und die Hannover Scorpions ausgiebig. Zu viele Fehler summierten sich in diesen beiden Spielen und veranlassten dazu, dem System den notwendigen Feinschliff zu verpassen, der dann auch durch das Team realistisch umgesetzt werden kann. Zudem lässt er Leon Hungerecker ins Harzer Tor zurückkehren, um Fritz Hessel und Dennis Korff die notwendige Pause zu verschaffen. Dazu stehen Wohlmann bis auf die beiden Dauerverletzten Artjom Kostyrev und Max Bauer alle Spieler zur Verfügung und so entspannt sich auch die Lage in der Defensive etwas, wo man nun wieder auf drei komplette Verteidigungsreihen zurückgreifen kann. Was in beiden Spielen ausschlaggebend werden sollte. Denn sind die Saale Bulls aus Halle nicht unbedingt ein Gegner, mit dem man sich in direkter Konkurrenz wähnen kann, so kommt mit den TecArt Black Dragons aus Erfurt ein Team in den Harz, das auch in der Tabelle durchaus noch in Reichweite liegt. Zwar liest sich die 6:0-Niederlage im Hinspiel in Erfurt nicht unbedingt nach einer Großchance auf Punkte, doch muss man hier zum einen berücksichtigen, dass der Harzer Kader zu diesem Zeitpunkt noch ein anderer war und man es sich zum anderen in Erfurt immer etwas schwerer tut.