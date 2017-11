„Wir sind auf dem richtigen Weg“

Eishockey: Falken-Trainer Bernd Wohlmann ist trotz der deutlichen Niederlagen vom Wochenende optimistisch

Nachdem die Harzer Falken noch vor der Deutschlandcup-Pause in den Spielen gegen Essen, Leipzig und Herne begeistern konnten, kam am vergangenen Wochenende die Ernüchterung in Form von 0:6 Punkten und 2:16 Toren gegen die Crocodiles Hamburg (1:7) und die Hannover Scorpions (auswärts 9:1). Vor allem das Heimspiel gegen Hamburg tat doppelt weh. Denn mit 893 Zuschauern hatte man eine sehr gute Kulisse, die aber über weite Strecken des Spieles nicht diesen unbedingten Willen und Einsatz zu sehen bekamen, den die Harzer Falken noch zwei Wochen zuvor an den Tag gelegt hatten. Und so machte sich auch auf den Rängen Enttäuschung breit. Nun sind Hamburg und die Hannover Scorpions nicht der Maßstab für die Falken und schaut man sich den Kader dieser beiden Mannschaften an, sind die Ergebnisse auch in dieser Höhe nicht zwingend ein Weltuntergang. Doch ob der ansteigenden Leistungskurve war man vor diesem Wochenende insgesamt deutlich optimistischer gestimmt, zumindest gute Resultate zu erzielen. Trainer Bernd Wohlmann stellte sich im Anschluss den Fragen von Steffen Heister.Wohlmann: Jörn Weikamp wird diese Woche wieder trainieren. Ob er kommendes Wochenende schon wieder spielen kann wird sich im Laufe der Woche zeigen. Artjom und Max werden noch länger ausfallen, wie lange genau kann man im Moment noch nicht sagen. Ich rechne aber die nächsten drei Wochen nicht mit einer Rückkehr der Beiden.Patrik braucht sicherlich noch ein, zwei Wochen um wieder in den nötigen Rhythmus zu kommen. Dann wird er aber sicher eine Verstärkung für uns sein.Ich glaube man kann das nicht mit anderen Mannschaften, wie zum Beispiel Hamburg, vergleichen. Diese Mannschaften verfügen eben auch über hochklassige, deutsche Spieler, die genauso gefährlich sind, wodurch sich die Last auf mehrere Schultern verteilt. Ich denke, unsere Ausländer, und damit meine ich ausdrücklich alle drei, passen sehr gut in unsere Mannschaft. Sie sind körperlich sehr präsent, läuferisch stark, mannschaftsdienlich und torgefährlich.Ich glaube nicht, dass uns bestimmte Mannschaften besser oder schlechter liegen. Besonders gegen Essen und Herne ist es uns aber gelungen, unseren Gameplan umzusetzen und immer, wenn uns das gelingt, ist es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu spielen. Leider gelingt uns das im Moment noch nicht in jedem Spiel.Ich finde wir sind als Mannschaft auf dem richtigen Weg, werden aber immer wieder mit Rückschlägen wie am letzten Wochenende rechnen müssen. Wenn wir nur den kleinsten Fehler machen, dann wird das von solchen Spitzenmannschaften eben auch sofort bestraft. Ich bin jedoch im Großen und Ganzen mit der Entwicklung in den letzten Wochen zufrieden. Und sollte ich merken, dass das Team nicht mir am selben Strang zieht, würde ich die Trainersuche sofort wieder intensivieren.Ich denke wenn es uns gelingt, unsere guten Leistungen zu stabilisieren, dann zeigt sich das automatisch in der Tabelle. Zu welcher Platzierung es dann reicht, ist im Moment noch nicht abzusehen.